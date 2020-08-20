Отравление Навального: Франция и Германия готовы предоставить лечение

20 августа, 2020, 21:21

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение и помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному

Об этом сообщает France TV, передает РБК-Украина.

"Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, что касается здоровья, убежища и защиты", - заявил Макрона.

Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность относительно того, что произошло.

"Что касается господина Навального - мы очень обеспокоены и расстроены ситуацией. Сегодня утром мы узнали, что с ним произошло. И хочу сказать, что мы выражаем всю нашу поддержку ему, его семье, желая выздоровления. Новости, которые мы имеем в настоящее время, крайне тревожные", - сказал Макрон.

Меркель заявила, что была потрясена госпитализацией Навального.

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

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