Зеленский рассказал, как его сын переболел коронавирусом
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
По мнению президента, дети переносят коронавирус "более-менее нормально".
"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.
Отметим, около двух месяцев назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса. Однако, в ОПУ тогда сообщили, что Елена Зеленская требует продолжения лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое она будет проходить дома.
В связи с болезнью жены президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который длился две недели.
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