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Espreso.tvОбществоЗаместитель Холодницкого прокомментировал свое возможное назначение временным главой САП

Заместитель Холодницкого прокомментировал свое возможное назначение временным главой САП


фото: censor.net
Заместитель главы САП Максим Грищук узнал о своем возможном назначении на должность и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры от коллег

Об этом он сказал в комментарии УНИАН .

"Я не знаю, потому что в отпуске. Мне эта новость пришла неожиданно. Я позвонил Назару (Назару Холодницкому, - ред.), на работу. Но то, что я - исполняющий обязанности - я еще не видел приказа. Сейчас в отделе кадров буду выяснять", - сказал он.

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Грищук добавил, что скорее всего, его отпуск завершится сегодня.

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