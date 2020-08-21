Отставка Холодницкого: СМИ назвали вероятного и.о. председателя САП

21 августа, 2020, 14:59

Из-за увольнения Назара Холодницкого временно исполняющим обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры может стать Максим Грищук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в САП.

Грищук в октябре 2015 года хотел стать председателем Специализированного антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора, комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого. В декабре 2015 года Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.

Руководитель САП 21 августа Назар Холодницкий объявил о своем уходе.