Отставка Холодницкого: СМИ назвали вероятного и.о. председателя САП
21 августа, 2020, 14:59
Из-за увольнения Назара Холодницкого временно исполняющим обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры может стать Максим Грищук
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в САП.
Грищук в октябре 2015 года хотел стать председателем Специализированного антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора, комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого. В декабре 2015 года Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.
- Руководитель САП 21 августа Назар Холодницкий объявил о своем уходе.
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