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Espreso.tvСпортСлуга народа "Юзик" презентовал возрожденный футбольный клуб "Кривбасс"

Слуга народа "Юзик" презентовал возрожденный футбольный клуб "Кривбасс"

В Кривом Роге состоялась презентация возрожденного футбольного клуба "Кривбасс"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 1kr.ua.

На пресс-конференции были представлены руководство клуба, тренерский штаб и футболисты. Также представили эмблему - логотип старого "Кривбасса".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году. После этого в городе состоялась встреча футбольных функционеров.

"Кривбасс" возродился на базе клуба "Горняк", сезон 2019/20 провел во второй лиге. Вопросами возрождения клуба занимался депутат Верховной Рады Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом "Юзик".

В прошлом сезоне "Горняк" занял в группе "Б" второй лиги четвертое место.

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