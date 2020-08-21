Слуга народа "Юзик" презентовал возрожденный футбольный клуб "Кривбасс"

21 августа, 2020, 08:34

В Кривом Роге состоялась презентация возрожденного футбольного клуба "Кривбасс"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 1kr.ua.

На пресс-конференции были представлены руководство клуба, тренерский штаб и футболисты. Также представили эмблему - логотип старого "Кривбасса".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году. После этого в городе состоялась встреча футбольных функционеров.

"Кривбасс" возродился на базе клуба "Горняк", сезон 2019/20 провел во второй лиге. Вопросами возрождения клуба занимался депутат Верховной Рады Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом "Юзик".

В прошлом сезоне "Горняк" занял в группе "Б" второй лиги четвертое место.

30 июля сообщалось, что криворожский футбольный клуб "Горняк" будет переименован в "Кривбасс-2020" , который начнет новый сезон во второй лиге.