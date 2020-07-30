В Кривом Роге придумали, как по поручению Зеленского возродить футбольный клуб "Кривбасс"
Об этом сообщает Sport.ua.
Тренером новой команды станет Геннадий Приходько, который когда-то играл за криворожский "Кривбасс".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году. После этого в городе состоялась встреча футбольных функционеров.
Таким образом, "Кривбасс" возродится на базе клуба "Горняк", сезон 2019/20 провел во второй лиге. Вопросами возрождения клуба занимается депутат Верховной Рады Юрий Корявченков.
В прошлом сезоне "Горняк" занял в группе "Б" второй лиги четвертое место.
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