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Espreso.tvСпортВ Кривом Роге придумали, как по поручению Зеленского возродить футбольный клуб "Кривбасс"

В Кривом Роге придумали, как по поручению Зеленского возродить футбольный клуб "Кривбасс"


фото: Footboom
Криворожский футбольный клуб "Горняк" будет переименован в "Кривбасс-2020", который начнет новый сезон во второй лиге

Об этом сообщает Sport.ua.

Тренером новой команды станет Геннадий Приходько, который когда-то играл за криворожский "Кривбасс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возрождения футбольного клуба "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году. После этого в городе состоялась встреча футбольных функционеров.

Таким образом, "Кривбасс" возродится на базе клуба "Горняк", сезон 2019/20 провел во второй лиге. Вопросами возрождения клуба занимается депутат Верховной Рады Юрий Корявченков.

В прошлом сезоне "Горняк" занял в группе "Б" второй лиги четвертое место.

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