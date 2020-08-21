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Espreso.tvОбщество"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей повторно обвинил Зеленского в агитации в пользу "Слуги народа"

"Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей повторно обвинил Зеленского в агитации в пользу "Слуги народа"


фото: president.gov.ua
Комитет избирателей Украины ответил на комментарий президента Владимира Зеленского, в котором тот отрицал использование служебных поездок для агитации в пользу партии "Слуга народа"

Соответствующее заявление Комитет избирателей Украины обнародовал в Facebook.

Напомним, 20 августа КИУ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа". В Комитете отметили, что 19 августа, во время поездки президента в Запорожье, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа". В частности, Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные"

Зеленский отреагировал на обвинения, заявив: "Да"  "Комитет" построит этот мост вместо меня".

Поэтому в КИУ сделали новое заявление.

В Комитете напомнили, что они являются внепартийной общественной организацией, которая 25 лет своей деятельности следит за выборами в Украине, разрабатывает проекты решений по улучшению избирательного законодательства, проводит мониторинг работы парламента и народных депутатов Украины, готовит аналитические продукты по деятельности политических партий в Украине и работы органов местного самоуправления.

"Представители КИУ в работе на украинских выборах в качестве наблюдателей, члены избирательных комиссий, тренеры по избирательному законодательству, дают консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей. Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как не относится к полномочиям Президента Украины, четко определенным в ст. 106 Конституции Украины", - отметили в организации.

В Комитете отметили, что во время предстоящих местных выборов вопрос разграничения деятельности органов государственной власти и деятельности политических партий и кандидатов должен стать одним из ключевых.

"Использование админресурса является недопустимым и не будет способствовать доверию к результатам выборов", - говорится в сообщении.

"Представителям властной команды не стоит искать лазейки в законодательстве (которых действительно хватает) для того, чтобы заниматься скрытой агитацией, а стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых государственных обязанностей. Без агитации и пиара. Это куда больше приблизит жизнь в Украине к стандартам демократических государств, чем любая партийная символика на официальных мероприятиях президента", - подчеркнули в Комитете избирателей Украины.

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