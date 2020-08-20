 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Имеют признаки злоупотребления админресурсом": КИУ заявил, что Зеленский использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа"

"Имеют признаки злоупотребления админресурсом": КИУ заявил, что Зеленский использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа"

Об этом свидетельствуют фото и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента, передает Комитет избирателей Украины .

Отмечается, что Зеленский проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

"Так, 19 августа во время рабочей поездки президента в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии" Слуга народа". В частности, Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные ", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что в своих выступлениях Зеленский постоянно акцентировал словосочетании "Украина - это ты", что, по сообщению депутатов "Слуги народа", является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортал использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тысяч гривен (всего с начала августа государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более 1 млг грн за перелеты Зеленского", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

20 августа, 2020 четверг

19 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать