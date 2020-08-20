"Имеют признаки злоупотребления админресурсом": КИУ заявил, что Зеленский использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа"

20 августа, 2020, 14:55

Об этом свидетельствуют фото и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента, передает Комитет избирателей Украины .

Отмечается, что Зеленский проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

"Так, 19 августа во время рабочей поездки президента в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии" Слуга народа". В частности, Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные ", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что в своих выступлениях Зеленский постоянно акцентировал словосочетании "Украина - это ты", что, по сообщению депутатов "Слуги народа", является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортал использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тысяч гривен (всего с начала августа государственное управление делами перечислило авиакомпании "Украина" более 1 млг грн за перелеты Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область.

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