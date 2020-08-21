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Espreso.tvОбществоОтравление Навального может повлиять на отношение с Россией, - советник Трампа

Отравление Навального может повлиять на отношение с Россией, - советник Трампа


фото: reuters
Советник США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального

Об этом сообщает Reuters .

По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если выяснится, что "за этим стоят россияне", США учтут это, определяя свою политику в отношении России.

Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это очень смелый человек, политик, который противостоит Путину.

"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.

  • Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.

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