Отравление Навального может повлиять на отношение с Россией, - советник Трампа
21 августа, 2020, 10:58
Советник США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального
Об этом сообщает Reuters .
По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если выяснится, что "за этим стоят россияне", США учтут это, определяя свою политику в отношении России.
Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это очень смелый человек, политик, который противостоит Путину.
"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-