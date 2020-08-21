Футболист "Динамо" признался, что не любит смотреть футбол

21 августа, 2020, 10:40

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признался, что не любит смотреть футбол

Об этом футболист сообщил на youtube-канале "Трендец".

Миколенко назвал лучших защитников мира.

"Лучшие защитники мира? Я футбол в принципе не люблю смотреть. Но Ван Дейк, Робертсон, Марсело и Дани Алвес", - сказал украинец.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.