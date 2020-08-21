Футболист "Динамо" признался, что не любит смотреть футбол
21 августа, 2020, 10:40
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признался, что не любит смотреть футбол
Об этом футболист сообщил на youtube-канале "Трендец".
Миколенко назвал лучших защитников мира.
"Лучшие защитники мира? Я футбол в принципе не люблю смотреть. Но Ван Дейк, Робертсон, Марсело и Дани Алвес", - сказал украинец.
В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.
- 13 августа сообщалось, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского "Интера" .
- 13 августа стало известно, что "Динамо" попросило у итальянского "Наполи" Виталия Миколенко 35 млн евро.
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