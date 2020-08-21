Демонополизация спиртовой отрасли: Фонд госимущества готовит к продаже первые 18 спиртзаводов

21 августа, 2020, 14:00

Фонд государственного имущества готовит к приватизации первые 18 из 78 спиртовых заводов

Об этом сообщила пресс-служба Укрспирта в Facebook.

"Фонд государственного имущества начинает подготовку к приватизации спиртовых заводов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первые 18 из 78 спиртовых заводов уже проходят активную подготовку к аукциону, остальные заводы также будут постепенно выводиться на продажу.

Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.

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