Демонополизация спиртовой отрасли: Фонд госимущества готовит к продаже первые 18 спиртзаводов
21 августа, 2020, 14:00
Фонд государственного имущества готовит к приватизации первые 18 из 78 спиртовых заводов
Об этом сообщила пресс-служба Укрспирта в Facebook.
"Фонд государственного имущества начинает подготовку к приватизации спиртовых заводов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что первые 18 из 78 спиртовых заводов уже проходят активную подготовку к аукциону, остальные заводы также будут постепенно выводиться на продажу.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.
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