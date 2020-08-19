 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСписок Луческу: "Динамо" заявило 71 футболиста на новый сезон УПЛ

Список Луческу: "Динамо" заявило 71 футболиста на новый сезон УПЛ


фото: fcdynamo.kiev.ua
В заявку киевского "Динамо" на новый сезон Украинской Премьер-лиги попал 71 футболист

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Сегодня, 19 августа, "Динамо" обнародовало заявку на новый сезон УПЛ. Сейчас в заявке команды 71 футболист. Однако в любой момент, даже после начала сезона, главный тренер киевлян Мирча Луческу может внести изменения в список.

В заявке нет Бенито, Ахмеда Алибекова, Романа Вантуха и Дениса Гармаша, которые также готовились к новому сезону с первой командой. Отсутствует и фамилия дисквалифицированного до конца года Артема Беседина.

Вратари:

Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук*, Руслан Нещерет*, Денис Игнатенко*, Богдан Исаченко*, Валентин Моргун*, Иларион Тугай*, Артем Фастов*.

Защитники:

Денис Попов*, Артем Шабанов, Виталий Миколенко*, Александр Тимчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Богдан Билошевский*, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Кристиан Биловар*, Антон Боль*, Константин Вивчаренко*, Максим Дячук*, Денис Кузык*, Данил Мащенко*, Евгений Опанасенко*, Данил Скорко*, Данил Хондак*.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд, Сергей Булеца*, Виктор Близниченко*, Роман Бодня*, Владимир Бражко*, Артур Ващишин*, Владислав Велетень*, Назар Волошин*, Викентий Волошин*, Дилан Вуанту*, Дмитрий Ефименко*, Жозе Мартин Рибейру*, Никита Исадченко*, Вадим Мащенко*, Николай Михайленко*, Ярослав Надольский*, Илья Скрипник*, Юрий Тлумак*, Артем Хацкевич*, Антон Царенко*, Артем Шулянский*, Александр Яцык*.

Нападающие: Фран Соль, Георгий Цитаишвили*, Назарий Русин, Евгений Исаенко*, Ибрагим Каргбо*, Владислав Супряга*, Владислав Ванат*, Игорь Горбач*, Навин Малыш*, Кирил Попов*, Данил Сухоручко*.

* Помеченные футболисты, внесены в заявку по списку Б (игроки 1999 года рождения или младше).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать