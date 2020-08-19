Список Луческу: "Динамо" заявило 71 футболиста на новый сезон УПЛ

19 августа, 2020, 17:35

В заявку киевского "Динамо" на новый сезон Украинской Премьер-лиги попал 71 футболист

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Сегодня, 19 августа, "Динамо" обнародовало заявку на новый сезон УПЛ. Сейчас в заявке команды 71 футболист. Однако в любой момент, даже после начала сезона, главный тренер киевлян Мирча Луческу может внести изменения в список.

В заявке нет Бенито, Ахмеда Алибекова, Романа Вантуха и Дениса Гармаша, которые также готовились к новому сезону с первой командой. Отсутствует и фамилия дисквалифицированного до конца года Артема Беседина.

Вратари:

Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук*, Руслан Нещерет*, Денис Игнатенко*, Богдан Исаченко*, Валентин Моргун*, Иларион Тугай*, Артем Фастов*.

Защитники:

Денис Попов*, Артем Шабанов, Виталий Миколенко*, Александр Тимчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Богдан Билошевский*, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Кристиан Биловар*, Антон Боль*, Константин Вивчаренко*, Максим Дячук*, Денис Кузык*, Данил Мащенко*, Евгений Опанасенко*, Данил Скорко*, Данил Хондак*.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд, Сергей Булеца*, Виктор Близниченко*, Роман Бодня*, Владимир Бражко*, Артур Ващишин*, Владислав Велетень*, Назар Волошин*, Викентий Волошин*, Дилан Вуанту*, Дмитрий Ефименко*, Жозе Мартин Рибейру*, Никита Исадченко*, Вадим Мащенко*, Николай Михайленко*, Ярослав Надольский*, Илья Скрипник*, Юрий Тлумак*, Артем Хацкевич*, Антон Царенко*, Артем Шулянский*, Александр Яцык*.

Нападающие: Фран Соль, Георгий Цитаишвили*, Назарий Русин, Евгений Исаенко*, Ибрагим Каргбо*, Владислав Супряга*, Владислав Ванат*, Игорь Горбач*, Навин Малыш*, Кирил Попов*, Данил Сухоручко*.