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Espreso.tvОбществоЗатонувший танкер Delfi готовят к подъему: герметизируют трещины и откачивают воду из трюмов

Затонувший танкер Delfi готовят к подъему: герметизируют трещины и откачивают воду из трюмов


фото: Facebook ДП АМПУ
Для поднятия с побережья одесского пляжа танкера Delfi идет подготовка: герметизируют трещины в танках, откачивают воду из трюмов, убирают подводные препятствия

Об этом сообщает пресс-служба ГП АМПУ.

"Продолжаются работы по герметизации трещин танков правого борта №№8, 11 и 14 под водой с применением полимерных композитных материалов, откачка и герметизация сухого трюма, прокладка воздушных магистралей для продувки бортовых отсеков правого борта", - говорится в сообщении.

В то же время специалисты убирают подводные препятствия в районе кормовой части судна со стороны моря (металлоконструкции, камни) и готовят стропы диаметром 27 мм для подводной резки каменного массива.

Сейчас уже завершены "зачистные работы по удалению нефте-масляных загрязнений с использованием скиммера Lamor LPP 6HA / C75 танке №15, подготовительные работы по левому борту в районе ширстречного пояса для обеспечения возможности монтажа опрокидывающих устройств (треног)".

Сообщается, что на место операции поднятия танкера доставлено дополнительное оборудование (дизельный компрессор, насос, ресивер, шланги и прочее), ведется обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения моря.

Фото: ГП АМПУ

  • Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на подъем танкера 20 июля.
  • 25 июля В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
  • Новый подрядчик компания "Краншип" собирается отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.

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