Затонувший танкер Delfi готовят к подъему: герметизируют трещины и откачивают воду из трюмов
Об этом сообщает пресс-служба ГП АМПУ.
"Продолжаются работы по герметизации трещин танков правого борта №№8, 11 и 14 под водой с применением полимерных композитных материалов, откачка и герметизация сухого трюма, прокладка воздушных магистралей для продувки бортовых отсеков правого борта", - говорится в сообщении.
В то же время специалисты убирают подводные препятствия в районе кормовой части судна со стороны моря (металлоконструкции, камни) и готовят стропы диаметром 27 мм для подводной резки каменного массива.
Сейчас уже завершены "зачистные работы по удалению нефте-масляных загрязнений с использованием скиммера Lamor LPP 6HA / C75 танке №15, подготовительные работы по левому борту в районе ширстречного пояса для обеспечения возможности монтажа опрокидывающих устройств (треног)".
Сообщается, что на место операции поднятия танкера доставлено дополнительное оборудование (дизельный компрессор, насос, ресивер, шланги и прочее), ведется обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения моря.
Фото: ГП АМПУ
- Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на подъем танкера 20 июля.
- 25 июля В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
- Новый подрядчик компания "Краншип" собирается отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.
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