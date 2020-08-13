Затонувший танкер Delfi: судно должны убрать до Дня Независимости
13 августа, 2020, 15:18
Новый подрядчик компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины
Об этом говорится в заявлении министра инфраструктуры Владислава Криклия, которое передает Интерфакс-Украина.
"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", - говорится в сообщении.
- Напомним, по словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на удаление танкера 20 июля.
- 25 июля В Одессе потерпела неудачу очередная попытка поднять танкер Delfi, который сел на мель близ городского побережья.
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