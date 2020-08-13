Затонувший танкер Delfi: судно должны убрать до Дня Независимости

13 августа, 2020, 15:18

Новый подрядчик компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины

Об этом говорится в заявлении министра инфраструктуры Владислава Криклия, которое передает Интерфакс-Украина.

"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", - говорится в сообщении.