Танкер Delfi начнут эвакуировать с одесского пляжа в конце августа - АМПУ

27 июля, 2020, 14:07

По словам и.о. главы Администрации морских портов Украины Александра Голодницкого, судовладелец потерял право на эвакуацию танкера 20 июля

Об этом сообщил и. о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, передает Радио Свобода.

Убирать затонувший танкер Delfi с одесского пляжа будет подрядчик по контракту с Администрацией морских портов Украины - судовладелец потерял это право после 20 июля.

Сейчас на пляже продолжаются работы подрядной компании, которую выбрал судовладелец, но в АМПУ пообещали остановить их - срок, который капитан Одесского порта выделил судовладельцу для эвакуации бункеровщика, истек ровно неделю назад.

"Мы подпишем договор и после этого можно будет говорить о точных сроках. Я ориентирую себя и своих подчиненных по подписанию контракта - это 15-25 августа. Это со всеми процедурами и переговорами, если процедура не будет обжалована. Не думаю, что она может быть обжалована - это слишком публично. Кто будет победителем, какой способ он выберет, и другие детали, вы увидите в договоре", - заявил Голодницкий.

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По его словам, до сентября подрядчик от АМПУ должен начать работы.

27 июля Голодницкий приехал в Одессу для участия в экспертном совещании по поводу эвакуации Delfi с пляжа.

Ранее, 18 и 25 июля, провалились две попытки оттянуть затонувший бункеровщик с мели - рвались грузовые тросы на буксирах.

26 июля областная комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого провела внеочередное заседание по поводу бункеровщика, признала аварию чрезвычайной ситуацией и обратилась в комиссию ГСЧС Украины для утверждения их заключения. По словам Голодницкого, это должно окончательно "развязать руки" АМПУ в вопросе эвакуации судна, в частности провести тендер по ускоренной процедуре - на протяжении не 2,5 месяцев, а 20 дней.

Тендер на эвакуацию судна стоимостью около 25 млн грн АМПУ объявило 23 июля. Стоимость услуги базируется, по словам и.о. председателя ГП, во-первых, на изучении рынка и консультациях с 5-7 профильными компаниями, во-вторых, необходимости застраховать работы, и в-третьих, на особенностях работы с государственными средствами. Подрядчик Smart Marine Concept, который ранее пытался эвакуировать Delfi, работал примерно за 500 тыс. грн.