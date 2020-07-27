Танкер Delfi начнут эвакуировать с одесского пляжа в конце августа - АМПУ
Об этом сообщил и. о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, передает Радио Свобода.
Убирать затонувший танкер Delfi с одесского пляжа будет подрядчик по контракту с Администрацией морских портов Украины - судовладелец потерял это право после 20 июля.
Сейчас на пляже продолжаются работы подрядной компании, которую выбрал судовладелец, но в АМПУ пообещали остановить их - срок, который капитан Одесского порта выделил судовладельцу для эвакуации бункеровщика, истек ровно неделю назад.
"Мы подпишем договор и после этого можно будет говорить о точных сроках. Я ориентирую себя и своих подчиненных по подписанию контракта - это 15-25 августа. Это со всеми процедурами и переговорами, если процедура не будет обжалована. Не думаю, что она может быть обжалована - это слишком публично. Кто будет победителем, какой способ он выберет, и другие детали, вы увидите в договоре", - заявил Голодницкий.
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По его словам, до сентября подрядчик от АМПУ должен начать работы.
27 июля Голодницкий приехал в Одессу для участия в экспертном совещании по поводу эвакуации Delfi с пляжа.
Ранее, 18 и 25 июля, провалились две попытки оттянуть затонувший бункеровщик с мели - рвались грузовые тросы на буксирах.
26 июля областная комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого провела внеочередное заседание по поводу бункеровщика, признала аварию чрезвычайной ситуацией и обратилась в комиссию ГСЧС Украины для утверждения их заключения. По словам Голодницкого, это должно окончательно "развязать руки" АМПУ в вопросе эвакуации судна, в частности провести тендер по ускоренной процедуре - на протяжении не 2,5 месяцев, а 20 дней.
Тендер на эвакуацию судна стоимостью около 25 млн грн АМПУ объявило 23 июля. Стоимость услуги базируется, по словам и.о. председателя ГП, во-первых, на изучении рынка и консультациях с 5-7 профильными компаниями, во-вторых, необходимости застраховать работы, и в-третьих, на особенностях работы с государственными средствами. Подрядчик Smart Marine Concept, который ранее пытался эвакуировать Delfi, работал примерно за 500 тыс. грн.
- Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обнародовало 21 июля требование к владельцу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы, а также обращение к капитану порта
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