У Тихановськой заявили, что не будут возражать против участия Лукашенко в повторных выборах президента
Об этом заявила глава штаба арестованного претендента на президентство Виктора Бабарыка, член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, передает TUT.by .
"Полномочия действующего президента Беларуси заканчиваются только 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна измениться", - заявила Колесникова.
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Однако, по ее словам, оппозиция не видит препятствий для участия Лукашенко в предстоящих выборах.
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"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубыми фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет ", - отметила Мария Колесникова.
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