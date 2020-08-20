У Тихановськой заявили, что не будут возражать против участия Лукашенко в повторных выборах президента

20 августа, 2020, 12:05

В объединенном штабе оппозиции заявили, что требуют новых выборов при условии полной перезагрузки состава ЦИК Беларуси

Об этом заявила глава штаба арестованного претендента на президентство Виктора Бабарыка, член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, передает TUT.by .

"Полномочия действующего президента Беларуси заканчиваются только 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна измениться", - заявила Колесникова.

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Однако, по ее словам, оппозиция не видит препятствий для участия Лукашенко в предстоящих выборах.

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"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубыми фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет ", - отметила Мария Колесникова.

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