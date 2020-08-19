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Espreso.tvОбществоЦИК Беларуси: инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев

ЦИК Беларуси: инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев


фото: reuters
В Центризбиркоме Республики Беларусь заверили, что инаугурация Александра Лукашенко пройдет не позднее, чем в двухмесячный срок

Об этом заявил представитель белорусского Центризбиркома, сообщают российские СМИ.

"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позднее, чем через два месяца", - отметили в ЦИК.

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Напомним, ЦИК Беларуси заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% (4 661 075 голосов). В то же время, главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская по оценке ЦИК только 10,1% (588 622 голоса)

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