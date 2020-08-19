ЦИК Беларуси: инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев
19 августа, 2020, 18:03
В Центризбиркоме Республики Беларусь заверили, что инаугурация Александра Лукашенко пройдет не позднее, чем в двухмесячный срок
Об этом заявил представитель белорусского Центризбиркома, сообщают российские СМИ.
"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позднее, чем через два месяца", - отметили в ЦИК.
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Напомним, ЦИК Беларуси заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% (4 661 075 голосов). В то же время, главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская по оценке ЦИК только 10,1% (588 622 голоса)
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