Выборы в Беларуси: ЕС не признал результатов голосования

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС, сообщает Европейськоа правда.

"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего" , - сказал Мишель.

Он призвал белорусские власти избегать дальнейшего насилия в отношении участников акций протестов.

"Мы призываем к началу инклюзивного национального диалога. Все стороны, включая третьи страны, должны поддержать этот процесс. ЕС полностью поддерживает инициативу ОБСЕ", - сказал Мишель.

Также Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

"Мы твердо поддерживаем право белорусского народа определяет свою судьбу и ЕС вскоре введем санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами", - заявил Шарль Мишель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прозвучала единодушная поддержка в отношении подготовки санкций ЕС против лиц, ответственных за то, что происходит. Она отметила, что это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, которые не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb