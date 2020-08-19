Президент "Барселоны" рассказал о будущем Месси в клубе

19 августа, 2020, 15:51

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси намерен завершить карьеру в каталонском клубе

Об этом сообщает Mundo Deeportivo.

По его словам, новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассматривает Лионеля Месси, как ключевую фигуру в своей команде.

"Лео желает закончить в Барсе, он неоднократно заявлял об этом. Я говорил с Куманом, Рональд сказал мне, что Месси опора для него и его проекта. В Лионеля соглашение до 2021 года, все это прекрасно понимают. Я постоянно на связи с его отцом, они в курсе, что придет новый тренер, который рассчитывает на Месси. Он все еще лучший футболист мира. Номер один, выступающий за нас", - сказал Бартомеу.

Напомним, 18 августа Хосеп Мария Бартомеу заявил, что Рональд Куман станет следующим главным тренером "Барселоны".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb