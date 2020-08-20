Сборная Испании назвала состав на игру с Украиной в Лиге наций

20 августа, 2020, 14:08

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал футболистов, которые сыграют против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает официальный twitter сборной Испании.

Сразу 8 игроков дебютанты сборной Испании. Речь идет о Унай Симона, Серхио Регильйона, Эрика Гарсия, Микеля Мерино, Оскар Родригес, Адама Траоре, Ансуи Фати и Феррана Торреса.

Сборная Украины 26 августа начнет подготовку к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях.

Испанцы кроме Украины сыграют против Германии - 3 сентября.

Состав сборной Испании:

Вратари: Давид Де Хеа ( "Манчестер Юнайтед"), Кэпа Арризабалага ( "Челси"), Унай Симон ( "Атлетик").

Защитники: Хесус Навас, Серхио Регильйон (оба - "Севилья"), данные Карвахаль, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Пау Торрес ( "Вильярреал"), Диего Льоренте ( "Реал Сосьедад"), Хосе Луис Гайя ( " Валенсия "), Эрик Гарсия (" Манчестер Сити ").

Полузащитники: Фабиан Руис ( "Наполи"), Тьяго Алькантара ( "Бавария"), Серхио Бускетс ( "Барселона"), Родри ( "Манчестер Сити"), Микель Мерино ( "Реал Сосьедад"), данные Ольмо ( "РБ Лейпциг" ), Оскар Родригес ( "Реал").

Нападающие: Родриго ( "Валенсия"), Микель Ойарсабаль ( "Реал Сосьедад"), Адама Траоре ( "Вулверхэмптон"), Марко Асенсио ( "Реал"), Ансуи Фати ( "Барселона"), Ферран Торрес ( "Валенсия").

Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos. # SomosEspaña # SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 - Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.