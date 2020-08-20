Самый дорогой футболист "Реала" хочет продолжить карьеру в Англии

20 августа, 2020, 17:46

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Football London .

Боссы лондонского клуба также не прочь вернуть валлийца, который выступал за "Тоттенхэм" в 2007-2013 годах. Основной причиной возможного срыва перехода может стать сумма, которую мадридцы требуют за хавбека.

Гарет Бэйл является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2013 году мадридский клуб купил его у английского "Тоттенхэма" за 101 млн евро.

В текущем сезоне на счету 31-летнего вингера 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

7 августа вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл решил не участвовать в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".