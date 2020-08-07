Самый дорогой футболист "Реала" отказался играть матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"
Об этом сообщает AS.
Причины такого решения валлийского футболиста не сообщаются.
"В отношении Бэйла многое говорят, но у нас хорошие отношения. Он решил не играть. Это разговор между ним и мной, и все остается в раздевалке. Я не знаю, что будет в будущем, но ожидается хороший матч между двумя очень хорошими командами и это самое главное", - рассказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Гарет Бэйл является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2013 году мадридский клуб купил его у английского "Тоттенхэма" за 101 млн евро.
В текущем сезоне на счету 31-летнего вингера 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.
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Сегодня, 7 августа, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал" .
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