Самый дорогой футболист "Реала" отказался играть матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

7 августа, 2020, 12:09

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл решил не участвовать в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

Об этом сообщает AS.

Причины такого решения валлийского футболиста не сообщаются.

"В отношении Бэйла многое говорят, но у нас хорошие отношения. Он решил не играть. Это разговор между ним и мной, и все остается в раздевалке. Я не знаю, что будет в будущем, но ожидается хороший матч между двумя очень хорошими командами и это самое главное", - рассказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Гарет Бэйл является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2013 году мадридский клуб купил его у английского "Тоттенхэма" за 101 млн евро.

В текущем сезоне на счету 31-летнего вингера 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.