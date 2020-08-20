Мировой кризис "догонит" Украину через полгода, - экономист
Такую позицию высказал Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Есть мировой экономический кризис. Потому что не только в Украине эпидемия и закрытия бизнесов. Мировая экономика так же падает. Нас эта волна от мировой экономики еще "догонит". Обычно у нас где-то полгода есть "лаг" ", - убежден Пекарь.
По его словам, ухудшение экономической ситуации скажется на всех сферах деятельности в Украине.
"Даже такие очень защищены от кризиса отрасли украинской экономики, как экспортные услуги информационных технологий, могут очень сильно потерять, так как количество заказчиков и объем заказов, которые поступают из Европы и Америки, сократится", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас Украине "очень важно максимально восстановиться до конца года" и "не делать никаких глупостей".
Ерундой он назвал инициативы провести эмиссию и вне очереди повысить минимальную зарплату.
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Падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сообщили в Госстате.
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Падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8% в связи с карантином и последствиями пандемии коронавируса, говорится в презентации правительственной программы стимулирования экономики.
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