Мировой кризис "догонит" Украину через полгода, - экономист

20 августа, 2020, 09:14

Последствия падения мировой экономики будут заметны в Украине примерно через полгода, то есть примерно в феврале 2021 года

Такую позицию высказал Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Есть мировой экономический кризис. Потому что не только в Украине эпидемия и закрытия бизнесов. Мировая экономика так же падает. Нас эта волна от мировой экономики еще "догонит". Обычно у нас где-то полгода есть "лаг" ", - убежден Пекарь.

По его словам, ухудшение экономической ситуации скажется на всех сферах деятельности в Украине.

"Даже такие очень защищены от кризиса отрасли украинской экономики, как экспортные услуги информационных технологий, могут очень сильно потерять, так как количество заказчиков и объем заказов, которые поступают из Европы и Америки, сократится", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас Украине "очень важно максимально восстановиться до конца года" и "не делать никаких глупостей".

Ерундой он назвал инициативы провести эмиссию и вне очереди повысить минимальную зарплату.