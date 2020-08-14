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Espreso.tvЭкономикаПадение ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%, - Госстат

Падение ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%, - Госстат

Падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По информации Госстата, реальный ВВП во II квартале 2020 г. уменьшился на 11,4% по сравнению со II кварталом 2019 года.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП Украины сократился на 9,9%.

  • Напомним, согласно августовскому консенсусу-прогнозу, который подготовило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, прогноз падения ВВП по итогам года составляет 6%.
  • В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
  • По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.
  • По данным Минэкономики, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%.

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