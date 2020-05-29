В правительстве посчитали, насколько коронакризис ударил по украинской экономике
Об этом говорится в презентации программы стимулирования экономики.
При этом в Кабмине предупредили, что не следует ожидать очень быстрого завершения кризиса.
"Экономическая рецессия не закончится одновременно с прекращением распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом ", - говорится в презентации.
Риски для Украины повышены из-за неблагоприятной экономической ситуации на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменение глобальных производственных цепочек. Все это сказывается на Украине, которая имеет открытую экспортно-ориентированную экономику.
В целом Украина в 2020 году может ожидать падения экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).
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