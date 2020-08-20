Макрон: ЕС готов посредничать для решения политического кризиса в Беларуси

20 августа, 2020, 21:12

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси, а также не исключает привлечения РФ к диалогу

Об этом он заявил во время пресс-конференции в форте Брегансон после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РБК-Украина.

Макрон отметил, что сейчас в Беларуси необходим диалог между действующей властью, оппозицией и гражданским обществом, но в ЕС считают, что этот диалог должен быть установлен самими белорусами.

"Однако Евросоюз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. Привлекая Россию в требовательный диалог", - отметил он.

Напомним, что утром 19 августа бойцы ОМОН разогнали людей, собравшихся у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать бастующих рабочих.

Впоследствии, руководство Минского автомобильного завода начало увольнять работников за участие в забастовках, а сотрудникам БелАЗа запретили пользоваться мобильными телефонами.

20 августа представитель координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова призвала силовиков и военных переходить на сторону протестующих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb