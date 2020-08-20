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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: руководство МАЗ начало увольнять забастовщиков, на БелАЗе запретили пользоваться мобильными

Протесты в Беларуси: руководство МАЗ начало увольнять забастовщиков, на БелАЗе запретили пользоваться мобильными


фото: reuters
Руководство Минского автомобильного завода начало увольнять работников за участие в забастовках, а сотрудникам БелАЗа запретили пользоваться мобильными телефонами

Как сообщает Euroradio , первым появилось распоряжение об увольнении слесаря механосборочных работ автосборочного цеха МАЗ, который не вышел на смену.

В документе указано, что рабочего МАЗ уволили за "систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин".

Напомним, что утром 19 августа бойцы ОМОН разогнали людей , собравшихся у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать бастующих рабочих.

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