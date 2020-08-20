Белорусская оппозиция призвала силовиков переходить на сторону протестующих
Такое заявление Колесникова сделала в своем видеообращении.
По словам Колесниковой, белорусская оппозиция собирается строить силовые структуры из "достойных и честных людей". Оппозиционер призвала силовиков привлечь к ответственности причастных к разгону и пыткам протестующих.
Кроме того, оппозиция обещает обеспечение безопасности и неприкосновенности, справедливое отношение к тем, кто откажется выполнять преступные приказы, отмену долгов за обучение и контрактных долгов, которыми угрожают тем, кто хочет уйти из органов.
"Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ... Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, и защитить наш народ", - заявила она.
- Напомним, ранее координационный совет оппозиции требовал срочной встречи с силовыми органами Беларуси, чтобы обсудить выполнение требований протестующих.
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