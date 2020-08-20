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Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" восстановился от травмы перед стартом УПЛ

Лидер "Динамо" восстановился от травмы перед стартом УПЛ


фото: Getty Images
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков восстановился после травмы и поможет команде в матче 1-го тура УПЛ

Полузащитник поделился фотографией с тренировок в своем Instagram.

Из-за повреждения лидер "Динамо" отправился на медобследование в Мюнхен. Главной причиной этому стали частые обращения Цыганкова к врачам из-за микротравмы и незначительные повреждения. Похоже, что лечение у немецких медиков помогло вингеру и он готов выйти на футбольное поле.

Уже завтра, 21 августа, "Динамо" проведет стартовый поединок в новом сезоне Украинской Премьер-лиги. В соперниках донецкий "Олимпик". Начало матча в 17:00.

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