Лидер "Динамо" восстановился от травмы перед стартом УПЛ

20 августа, 2020, 20:51

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков восстановился после травмы и поможет команде в матче 1-го тура УПЛ

Полузащитник поделился фотографией с тренировок в своем Instagram.

Из-за повреждения лидер "Динамо" отправился на медобследование в Мюнхен. Главной причиной этому стали частые обращения Цыганкова к врачам из-за микротравмы и незначительные повреждения. Похоже, что лечение у немецких медиков помогло вингеру и он готов выйти на футбольное поле.

Уже завтра, 21 августа, "Динамо" проведет стартовый поединок в новом сезоне Украинской Премьер-лиги. В соперниках донецкий "Олимпик". Начало матча в 17:00.