"Динамо" покупает первого бразильца для Луческу
20 августа, 2020, 15:51
Бразильский вингер Клейтон Да Силва станет новым игроком киевского "Динамо"
Об этом сообщает " Динамо Киев Inside".
По информации источника, в настоящее время обсуждаются детали контракта. Мирча Луческу заинтересован в трансфере 24-летнего бразильца и видит в Клейтоне - лидера "Динамо".
Клейтон Да Силва воспитывался в академии бразильского "Фигейренсе". В марте 2016 года "Атлетико Минейро" заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- 18 августа сообщалось, что из Бразилии в Украину прибыл потенциальный новичок киевского "Динамо" .
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