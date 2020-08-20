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Espreso.tvСпорт"Динамо" покупает первого бразильца для Луческу

"Динамо" покупает первого бразильца для Луческу


фото: Globo Esporte
Бразильский вингер Клейтон Да Силва станет новым игроком киевского "Динамо"

Об этом сообщает " Динамо Киев Inside".

По информации источника, в настоящее время обсуждаются детали контракта. Мирча Луческу заинтересован в трансфере 24-летнего бразильца и видит в Клейтоне - лидера "Динамо".

Клейтон Да Силва воспитывался в академии бразильского "Фигейренсе". В марте 2016 года "Атлетико Минейро" заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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