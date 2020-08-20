"Динамо" покупает первого бразильца для Луческу

20 августа, 2020, 15:51

Бразильский вингер Клейтон Да Силва станет новым игроком киевского "Динамо"

Об этом сообщает " Динамо Киев Inside".

По информации источника, в настоящее время обсуждаются детали контракта. Мирча Луческу заинтересован в трансфере 24-летнего бразильца и видит в Клейтоне - лидера "Динамо".

Клейтон Да Силва воспитывался в академии бразильского "Фигейренсе". В марте 2016 года "Атлетико Минейро" заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

18 августа сообщалось, что из Бразилии в Украину прибыл потенциальный новичок киевского "Динамо" .