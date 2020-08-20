Левандовски побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Opta в twitter.
Роберт Левандовски опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси за максимальным количеством голов в одном сезоне Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 15 голов, у него стало на 1 мяч больше лучшего достижения Месси, забивший 14 голов в сезоне-2011/2012. Больше один сезон отличился только португалец Криштиану Роналду - 15 голов в сезоне 2017/2018, 16 - в сезоне 2015/2016 и 17 - в сезоне 2013/2014.
"Бавария" вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче немецкий клуб встретится с французским ПСЖ. Игра состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".
15 - @lewy_official erzielte nun mehr Tore in dieser @ChampionsLeague Saison (15) als Lyon als Team (14). Genie. @FCBayern #OLFCB pic.twitter.com/kxtxuSfMYY- OptaFranz (@OptaFranz) August 19, 2020
- В полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Лион" со счетом 3: 0
- Благодаря очередной победе, "Бавария" превзошла рекорды результативности испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-