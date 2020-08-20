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Espreso.tvСпортЛевандовски побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Левандовски побил рекорд Месси в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил в нынешней Лиге чемпионов 15 голов и превзошел личный рекорд аргентинца Лионеля Месси в турнире

Об этом сообщает Opta в twitter.

Роберт Левандовски опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси за максимальным количеством голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 15 голов, у него стало на 1 мяч больше лучшего достижения Месси, забивший 14 голов в сезоне-2011/2012. Больше один сезон отличился только португалец Криштиану Роналду - 15 голов в сезоне 2017/2018, 16 - в сезоне 2015/2016 и 17 - в сезоне 2013/2014.

"Бавария" вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче немецкий клуб встретится с французским ПСЖ. Игра состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

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