"Бавария" превзошла достижение "Реала" и "Ливерпуля" в ЛЧ
Об этом сообщает Gracenote Sports в twitter.
19 августа "Бавария" победила "Лион в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3: 0.
Благодаря дублю Сержа Гнабри и голу Роберта Левандовски мюнхенцы достигли отметки в 42 мяча в нынешней ЛЧ. "Бавария" превзошла "Реал" сезона-2013/14 и "Ливерпуль" сезона 2017/18, забившие по 41 гола.
Высшее результативность показывала только "Барселона" в сезоне-1999/2000. Тогда она отличилась 45 раз.
Однако каталонцы провели тогда 16 матчей, в то время, как "Бавария" в нынешней ЛЧ сыграла лишь 10 раз.
- Most Champions League goals in a single season- Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020
- FC Barcelona (1999/00)
- Real Madrid (2013/14)
- Liverpool (2017/18)
- @FCBayern (2019/20) at 1-0 #UCL #OLFCB
- В полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Лион" со счетом 3: 0
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