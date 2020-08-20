"Бавария" превзошла достижение "Реала" и "Ливерпуля" в ЛЧ

20 августа, 2020, 08:13

Немецкая "Бавария" превзошла рекорды результативности испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Gracenote Sports в twitter.

19 августа "Бавария" победила "Лион в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3: 0.

Благодаря дублю Сержа Гнабри и голу Роберта Левандовски мюнхенцы достигли отметки в 42 мяча в нынешней ЛЧ. "Бавария" превзошла "Реал" сезона-2013/14 и "Ливерпуль" сезона 2017/18, забившие по 41 гола.

Высшее результативность показывала только "Барселона" в сезоне-1999/2000. Тогда она отличилась 45 раз.

Однако каталонцы провели тогда 16 матчей, в то время, как "Бавария" в нынешней ЛЧ сыграла лишь 10 раз.

- Most Champions League goals in a single season



- FC Barcelona (1999/00)

- Real Madrid (2013/14)

- Liverpool (2017/18)

- @FCBayern (2019/20) at 1-0 #UCL #OLFCB - Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020

В полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Лион" со счетом 3: 0

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