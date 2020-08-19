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Espreso.tvСпорт"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Лион" со счетом 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Дубль в сегодняшнем матче на счету Сержа Гнабри. 25-летний немецкий форвард отличился на 18-й и 33-й минутах матча. Последний гол забил Роберт Левандовски.

В финале мюнхенская "Бавария" сыграет против французского ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3:0.

Лига чемпионов

Полуфинал

19 августа

"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия) 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88

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