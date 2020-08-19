"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов
19 августа, 2020, 23:50
В полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Лион" со счетом 3:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Дубль в сегодняшнем матче на счету Сержа Гнабри. 25-летний немецкий форвард отличился на 18-й и 33-й минутах матча. Последний гол забил Роберт Левандовски.
В финале мюнхенская "Бавария" сыграет против французского ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3:0.
Лига чемпионов
Полуфинал
19 августа
"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88
- 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий «Лейпциг» со счетом 3:0 .
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