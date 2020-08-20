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Espreso.tvСпортКуман готовит первый громкий трансфер на посту тренера "Барселоны"

Куман готовит первый громкий трансфер на посту тренера "Барселоны"


фото: ANP
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде нидерландского полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума

Об этом сообщает AD .

По информации источника, Куман намерен подписать Вайналдума, поскольку знаком с ним по работе в сборной Нидерландов и видит его в своей игровой схеме.

Тренер хочет приобрести полузащитника несмотря на то, что каталонцы уже купили в межсезонье боснийского полузащитника Миралема Пьянича из "Ювентуса".

В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел за "Ливерпуль" 47 матчей и забил 6 голов.

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