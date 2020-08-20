Новый тренер "Барселоны" избавится от звездного форварда

20 августа, 2020, 10:15

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил избавиться от уругвайского футболиста Луиса Суареса

Об этом заявил инсайдер Жота Жорди, передает El Chiringuito TV в twitter.

По данным источника, каталонский клуб сообщил уругвайцу, что он должен покинуть команду. Футболист может вернуться в голландский "Аякс", за который он выступал с 2007 по 2011 год.

33-летний Луис Суарес играет за "Барселону" с 2014 года. С 2011 до 2014 года он выступал за английский "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне уругваец сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

EXCLUSIVA de @ jotajordi13



"El BARÇA le ha dicho a LUIS SUÁREZ que se VAYA". #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/OPasU1JKT2 - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020

19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .

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