"За 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага": Кравчук заявил о прогрессе по миру на Донбассе

20 августа, 2020, 15:30

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что за 25 дней перемирия в зоне ООС от обстрелов не погибло ни одного украинского военного

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, если продолжится режим "тишины", то можно будет сказать, что стороны движутся к восстановлению мира.

"Мы сдвинулись с места. Главный вопрос - тишина. 25 дней в Донбассе не стреляют из тяжелого вооружения. 25 дней никто из солдат не погибла от оружия врага. Если этот процесс будет иметь продолжение, это будет означать, что мы движемся вперед к главной задаче - миру на Донбассе ", - сообщил Кравчук.

Кравчук заявил, что "не время разговаривать с представителями ОРДЛО на уровне президента".