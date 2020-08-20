"За 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага": Кравчук заявил о прогрессе по миру на Донбассе
20 августа, 2020, 15:30
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что за 25 дней перемирия в зоне ООС от обстрелов не погибло ни одного украинского военного
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, если продолжится режим "тишины", то можно будет сказать, что стороны движутся к восстановлению мира.
"Мы сдвинулись с места. Главный вопрос - тишина. 25 дней в Донбассе не стреляют из тяжелого вооружения. 25 дней никто из солдат не погибла от оружия врага. Если этот процесс будет иметь продолжение, это будет означать, что мы движемся вперед к главной задаче - миру на Донбассе ", - сообщил Кравчук.
- Кравчук заявил, что "не время разговаривать с представителями ОРДЛО на уровне президента".
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