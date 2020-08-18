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Espreso.tvОбществоКравчук предложил проводить переговоры с представителями ОРДЛО в формате круглых столов

Кравчук предложил проводить переговоры с представителями ОРДЛО в формате круглых столов


фото: rubryka
Леонид Кравчук заявил, что "не время разговаривать с представителями ОРДЛО на уровне президента"

Об этом главаукраинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в комментарии " РБК-Украина ".

Леонид Кравчук отметил, что российская сторона обвиняет официальный Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и здесь. Попросим нейтрального человека, чтобы он была модератором. Чтобы люди сели и у них никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - рассказал Кравчук о своем видении Минского процесса.

По его словам договариваться надо о том, чего хотят не главари так называемых республик, а обычные люди.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия , то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - отметил первый президент.

Кравчук предположил, что такие встречи в рамках ТКГ могут происходить на уровне институтов гражданского общества.

"Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - пояснил глава делегации в ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что для него нет запретных людей в общении, однако он никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

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