"Аякс" предложил 15 млн евро за форварда "Барселоны"

20 августа, 2020, 14:29

Нидерландский "Аякс" предложил за уругвайского форварда испанской "Барселоны" Луиса Суареса 15 млн евро

Об этом сообщает football-oranje.com .

После назначения новым главным тренером "Барселоны" нидерландца Рональда Кумана руководство клуба посоветовало Луису Суаресу искать новую команду.

Каталонцы уже обсуждают переход уругвайца с "Аяксом", который готов заплатить за нападающего 15 млн евро.

33-летний Луис Суарес выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год. Уругваец играет за "Барселону" с 2014 года. С 2011 до 2014 года он выступал за английский "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил избавиться от уругвайского футболиста Луиса Суареса.

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