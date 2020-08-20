"Аякс" предложил 15 млн евро за форварда "Барселоны"
20 августа, 2020, 14:29
Нидерландский "Аякс" предложил за уругвайского форварда испанской "Барселоны" Луиса Суареса 15 млн евро
Об этом сообщает football-oranje.com .
После назначения новым главным тренером "Барселоны" нидерландца Рональда Кумана руководство клуба посоветовало Луису Суаресу искать новую команду.
Каталонцы уже обсуждают переход уругвайца с "Аяксом", который готов заплатить за нападающего 15 млн евро.
33-летний Луис Суарес выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год. Уругваец играет за "Барселону" с 2014 года. С 2011 до 2014 года он выступал за английский "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил избавиться от уругвайского футболиста Луиса Суареса.
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