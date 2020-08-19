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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: назвали дату подготовительного заседания суда

Убийство Шеремета: назвали дату подготовительного заседания суда


фото: pravda.ua
Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 25 августа

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов.

"Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Оксана Голуб (председательствующий), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Подготовительное производство по делу Антоненко Дугар Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020 Шевченковский суд Судьи Голуб А.А (председательствующая), Антонюк, Сидоров

Опубликовано Леонидом Масловым Средой, 19 августа 2020
  • Напомним, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.
  • Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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