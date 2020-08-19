Убийство Шеремета: назвали дату подготовительного заседания суда

19 августа, 2020, 16:23

Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 25 августа

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов.

"Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Оксана Голуб (председательствующий), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Подготовительное производство по делу Антоненко Дугар Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020 Шевченковский суд Судьи Голуб А.А (председательствующая), Антонюк, Сидоров Опубликовано Леонидом Масловым Средой, 19 августа 2020

Напомним, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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