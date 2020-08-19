"Интер" отказался покупать футболиста "Динамо" за 30 млн евро

19 августа, 2020, 17:15

Миланский "Интер" не готов покупать у киевского "Динамо" защитника Виталия Миколенко за 30 млн евро

Об этом сообщает Liga Olahraga.

Итальянский клуб не согласен с ценой 21-летнего футболиста, выставленной киевлянами. Также сообщается, что руководство "Динамо" требовало оплату наличными.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.