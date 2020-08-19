"Интер" отказался покупать футболиста "Динамо" за 30 млн евро
19 августа, 2020, 17:15
Миланский "Интер" не готов покупать у киевского "Динамо" защитника Виталия Миколенко за 30 млн евро
Об этом сообщает Liga Olahraga.
Итальянский клуб не согласен с ценой 21-летнего футболиста, выставленной киевлянами. Также сообщается, что руководство "Динамо" требовало оплату наличными.
В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.
- 13 августа сообщалось, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского "Интера" .
- 13 августа стало известно, что "Динамо" запросило у итальянского "Наполи" за Виталия Миколенко 35 млн евро.
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