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Espreso.tvСпорт"Интер" отказался покупать футболиста "Динамо" за 30 млн евро

"Интер" отказался покупать футболиста "Динамо" за 30 млн евро


фото: Getty Images
Миланский "Интер" не готов покупать у киевского "Динамо" защитника Виталия Миколенко за 30 млн евро

Об этом сообщает Liga Olahraga.

Итальянский клуб не согласен с ценой 21-летнего футболиста, выставленной киевлянами. Также сообщается, что руководство "Динамо" требовало оплату наличными.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.

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