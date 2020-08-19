"Динамо" нашло скандальному форварду новую команду

19 августа, 2020, 10:43

Футболист "Динамо" Жерсон Родригес может продолжить карьеру в турецком клубе "Адана Демирспор"

Об этом сообщает Fotomac .

"Динамо" и Родригес рассматривают предложение из Турции, переговоры по трансферу начнутся в ближайшие дни. Пока не уточняется - речь идет об аренде или продаже футболиста.

"Адана Демирспор" в прошлом сезоне получила право выступать в высшем дивизионе чемпионата Туречччины.

25-летний форвард португальского происхождения, имеющий гражданство Люксембурга, в прошлом сезоне выступал в аренде за турецкий "Анкарагюджю", за который сыграл 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Жерсона Родригеса с "Динамо" рассчитан до 2024 года.

Напомним, 17 июля Родригеса погнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

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