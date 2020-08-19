Российская делегация в ТКГ второй день подряд блокирует работу, требуя выборов в ОРДЛО, - Гармаш

19 августа, 2020, 22:05

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что российская делегация второй день подряд блокирует работу группы

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги" с Анной Валевской, передает Еспресо.TV .

"Речь шла о том, что российская сторона фактически заблокировала работу вчера и сегодня, требуя от нас отмены пункта постановления Верховной Рады об отмене проведения выборов 25 октября на подконтрольной территории Донбасса. Там есть четвертый пункт, который оговаривает условия проведения выборов на оккупированной территории (в ОРДЛО). И одним из этих пунктов является контроль Украины над границей", - сказал Гармаш.

По его мнению, это является нарушением текста Минских соглашений, потому что там есть пункт, что контроль на границе передается после выборов.

"Формально у них действительно был повод обвинять Украину в отказе от Минских соглашений, хотя выборы на той территории оговариваются специальным законом и постановление Верховной Рады не имеет отношения к этому закону, а, во-вторых, закон выше по статусу, чем постановление. Но им это дало повод заблокировать процесс переговоров", - отметил Гармаш.

Напомним, что 19 августа журналисты опубликовали якобы документ с тезисами, которые россияне навязывают Украине в рамках Трехсторонней контактной группы.

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