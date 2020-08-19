Журналисты обнародовали документы, согласно которым Россия требует от Украины проведения выборов в ОРДЛО

19 августа, 2020, 17:39

19 августа журналисты опубликовали якобы документ с тезисами, которые россияне навязывают Украине в рамках Трехсторонней контактной группы

Соответствующий документ обнародовали журналисты Главкома.

В обнародованном документе россияне требуют от украинской стороны проведения выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года. Так, в пункте 1.2 говорится:

"Украина примет все меры для отмены до следующего заседания ТКГ всех положений и Постановления Верховной Рады от 15 июля № 3809, противоречащих Минским договоренностям".

Постановление ВР от 15 июля № 3809 предусматривает проведение местных выборов в Украине, кроме оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Также в документе говорится о согласовании Украиной законодательства по ОРДЛО, амнистии боевикам, легализации "милиции ОРДЛО" и тому подобном.

Украина должна обеспечить до ближайшего заседания ТКГ представление проекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО.

В документе отмечается, что Россия, "используя свое влияние", будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО.

Украина обязуется согласовать семь участков для разминирования, предложенных представителями ОРДЛО, без дополнительных условий и гарантировав безопасность на период выполнения работ.

Должны быть согласованы новые четыре участка разведения войск, которые ранее не вызывали возражений у украинской стороны, а также текст дополнения к рамочному решению о разведении сил. План поэтапного разведения Украина обязуется согласовывать с ОРДЛО под наблюдением Кремля.

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