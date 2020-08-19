Журналисты обнародовали документы, согласно которым Россия требует от Украины проведения выборов в ОРДЛО
Соответствующий документ обнародовали журналисты Главкома.
В обнародованном документе россияне требуют от украинской стороны проведения выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года. Так, в пункте 1.2 говорится:
"Украина примет все меры для отмены до следующего заседания ТКГ всех положений и Постановления Верховной Рады от 15 июля № 3809, противоречащих Минским договоренностям".
Постановление ВР от 15 июля № 3809 предусматривает проведение местных выборов в Украине, кроме оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.
Также в документе говорится о согласовании Украиной законодательства по ОРДЛО, амнистии боевикам, легализации "милиции ОРДЛО" и тому подобном.
Украина должна обеспечить до ближайшего заседания ТКГ представление проекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО.
В документе отмечается, что Россия, "используя свое влияние", будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО.
Украина обязуется согласовать семь участков для разминирования, предложенных представителями ОРДЛО, без дополнительных условий и гарантировав безопасность на период выполнения работ.
Должны быть согласованы новые четыре участка разведения войск, которые ранее не вызывали возражений у украинской стороны, а также текст дополнения к рамочному решению о разведении сил. План поэтапного разведения Украина обязуется согласовывать с ОРДЛО под наблюдением Кремля.
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