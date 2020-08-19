 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖурналисты обнародовали документы, согласно которым Россия требует от Украины проведения выборов в ОРДЛО

Журналисты обнародовали документы, согласно которым Россия требует от Украины проведения выборов в ОРДЛО

19 августа журналисты опубликовали якобы документ с тезисами, которые россияне навязывают Украине в рамках Трехсторонней контактной группы

Соответствующий документ обнародовали журналисты Главкома.

В обнародованном документе россияне требуют от украинской стороны проведения выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года. Так, в пункте 1.2 говорится:

"Украина примет все меры для отмены до следующего заседания ТКГ всех положений и Постановления Верховной Рады от 15 июля № 3809, противоречащих Минским договоренностям".

Постановление ВР от 15 июля № 3809 предусматривает проведение местных выборов в Украине, кроме оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Также в документе говорится о согласовании Украиной законодательства по ОРДЛО, амнистии боевикам, легализации "милиции ОРДЛО" и тому подобном.

Украина должна обеспечить до ближайшего заседания ТКГ представление проекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО.

В документе отмечается, что Россия, "используя свое влияние", будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО.

Украина обязуется согласовать семь участков для разминирования, предложенных представителями ОРДЛО, без дополнительных условий и гарантировав безопасность на период выполнения работ.

Должны быть согласованы новые четыре участка разведения войск, которые ранее не вызывали возражений у украинской стороны, а также текст дополнения к рамочному решению о разведении сил. План поэтапного разведения Украина обязуется согласовывать с ОРДЛО под наблюдением Кремля.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать