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Espreso.tvЭкономика"Нафтогаз" запустил годовой тариф для бытовых пользователей

"Нафтогаз" запустил годовой тариф для бытовых пользователей

Пользователи газа в течение августа могут зафиксировать цену на топливо на год на уровне 4,73 грн / куб.м

Такой годовой тариф предлагает "Нафтогаз", рассказал Александр Морщавка в эфире программы "Про деньги" на телеканале "Эспрессо".

Потребитель может зафиксировать такой тариф на газ без предоплаты. Это поможет экономить, если в течение отопительного сезона цена на газ возрастет. Подключить тариф "Годовой" можно в личном кабинете my.gas.ua.

Перед переходом на летний тариф для потребителя рассчитают ориентировочный объем газа на 12 месяцев. В случае превышения такого объема потребителю продадут дополнительный газ по тому же тарифу, а в случае неиспользования объема деньги за неиспользованный газ вернут на его абонентский счет.

В случае избрания годового тарифа потребитель будет платить за кубометр 4,73 грн. Но это цена без без стоимости распределения (доставки). За доставку надо будет отдельно заплатить облгазов.

В рамках годового тарифа платежки будут формироваться онлайн - в личном кабинете my.gas.ua или через чат бот GASUA. Их надо будет оплачивать ежемесячно до 15 числа.

Один раз в год можно перейти к месячному тарифу.

  • В Нафтогазе прогнозируют, что осенью стоимость природного газа для населения повысится почти на 40%.

  • Нафтогаз предлагает три новые тарифные пакеты для бытовых потребителей, цена по которым определяется индивидуально: "Большое дело" с заказным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м, "Удобный бизнес" - от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м, а также "Все включено" - до 10 тыс. куб. м.

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