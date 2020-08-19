"Нафтогаз" запустил годовой тариф для бытовых пользователей

19 августа, 2020, 07:13

Пользователи газа в течение августа могут зафиксировать цену на топливо на год на уровне 4,73 грн / куб.м

Такой годовой тариф предлагает "Нафтогаз", рассказал Александр Морщавка в эфире программы "Про деньги" на телеканале "Эспрессо".

Потребитель может зафиксировать такой тариф на газ без предоплаты. Это поможет экономить, если в течение отопительного сезона цена на газ возрастет. Подключить тариф "Годовой" можно в личном кабинете my.gas.ua.

Перед переходом на летний тариф для потребителя рассчитают ориентировочный объем газа на 12 месяцев. В случае превышения такого объема потребителю продадут дополнительный газ по тому же тарифу, а в случае неиспользования объема деньги за неиспользованный газ вернут на его абонентский счет.

В случае избрания годового тарифа потребитель будет платить за кубометр 4,73 грн. Но это цена без без стоимости распределения (доставки). За доставку надо будет отдельно заплатить облгазов.

В рамках годового тарифа платежки будут формироваться онлайн - в личном кабинете my.gas.ua или через чат бот GASUA. Их надо будет оплачивать ежемесячно до 15 числа.

Один раз в год можно перейти к месячному тарифу.