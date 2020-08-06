Почти на 40%: в Нафтогазе прогнозируют возможное повышение цены на газ осенью
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24, передает РБК-Украина.
Председатель правления отметил, что сейчас рынок показывает, что осенью цена на газ повысится.
"Но, будет ли (рост цены, - ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в Нафтогазе делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым", - сообщил Коболев.
По его словам, цена природного газа может вырасти почти на 40%.
Председатель правления также отметил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямого импортного паритета.
"Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой", - добавил Коболев.
- Напомним, Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для населения. Цена на природный газ составит 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости доставки.
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