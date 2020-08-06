Нафтогаз обнародовал условия годичной поставки газа населению

6 августа, 2020, 10:46

Нафтогаз обнародовал условия тарифа "Годовой" - он будет доступен для подключения с 15 августа

Об этом говорится на сайте Нафтогаза.

В рамках тарифного плана цена на газ будет составлять 4,73 грн / куб.м, а срок действия - 12 месяцев.

Кроме того, Нафтогаз предлагает три новые тарифные пакеты для бытовых потребителей, цена по которым определяется индивидуально: "Большое дело" с заказным месячным объемом потребления от 100 тыс. Куб. м, "Удобный бизнес" - от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м, а также "Все включено" - до 10 тыс. куб. м.

Напомним, Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb