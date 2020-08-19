"Динамо" решило купить лучшего бомбардира Хорватии

19 августа, 2020, 18:41

Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолак попал в сферу интересов киевского "Динамо"

Об этом сообщает Germanijak.hr.

Хорватский клуб планирует выручить за нападающего не менее 5 млн евро. По информации источника, главным претендентом на 26-летнего хорвата является "Динамо".

В прошлом сезоне Антони Чолак провел 40 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.

За свою карьеру успел поиграть за немецкие "Гоффенхайм", "Нюрнберг", "Дармштадт", "Кайзерслаутерн" и "Ингольштадт", а также польскую "Лехию".