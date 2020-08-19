 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" решило купить лучшего бомбардира Хорватии

"Динамо" решило купить лучшего бомбардира Хорватии


фото: Getty Images
Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолак попал в сферу интересов киевского "Динамо"

Об этом сообщает Germanijak.hr.

Хорватский клуб планирует выручить за нападающего не менее 5 млн евро. По информации источника, главным претендентом на 26-летнего хорвата является "Динамо".

В прошлом сезоне Антони Чолак провел 40 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.

За свою карьеру успел поиграть за немецкие "Гоффенхайм", "Нюрнберг", "Дармштадт", "Кайзерслаутерн" и "Ингольштадт", а также польскую "Лехию".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать