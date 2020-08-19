"Динамо" решило купить лучшего бомбардира Хорватии
19 августа, 2020, 18:41
Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолак попал в сферу интересов киевского "Динамо"
Об этом сообщает Germanijak.hr.
Хорватский клуб планирует выручить за нападающего не менее 5 млн евро. По информации источника, главным претендентом на 26-летнего хорвата является "Динамо".
В прошлом сезоне Антони Чолак провел 40 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.
За свою карьеру успел поиграть за немецкие "Гоффенхайм", "Нюрнберг", "Дармштадт", "Кайзерслаутерн" и "Ингольштадт", а также польскую "Лехию".
- 19 августа стало известно, что миланский "Интер" не готов покупать у киевского "Динамо" защитника Виталия Миколенко за 30 млн евро.
- 19 августа сообщалось, что Жерсон Родригес может продолжить карьеру в турецком клубе "Адана Демирспор".
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