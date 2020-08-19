Лукашенко утвердил новый состав правительства Беларуси

19 августа, 2020, 20:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства и назначил Романа Головченко премьер-министром страны

Об этом сообщает государственное агентство БелТА .

19 августа Лукашенко назначил премьер-министром Головченко, который занимал эту должность ранее.

Другим указом президент Беларуси назначил состав нового правительства.

При этом, руководители силовых ведомств - министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, а также глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик - сохранили свои посты.

Отмечается, что Головченко, как и весь состав правительства, еще должна утвердить Палата представителей Национального собрания.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Впоследствии, правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.

В Центризбиркоме Республики Беларусь заверили, что инаугурация Александра Лукашенко пройдет не позднее, чем в двухмесячный срок.

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