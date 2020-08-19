Лукашенко утвердил новый состав правительства Беларуси
19 августа, 2020, 20:30
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства и назначил Романа Головченко премьер-министром страны
Об этом сообщает государственное агентство БелТА .
19 августа Лукашенко назначил премьер-министром Головченко, который занимал эту должность ранее.
Другим указом президент Беларуси назначил состав нового правительства.
При этом, руководители силовых ведомств - министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, а также глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик - сохранили свои посты.
Отмечается, что Головченко, как и весь состав правительства, еще должна утвердить Палата представителей Национального собрания.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Впоследствии, правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.
- В Центризбиркоме Республики Беларусь заверили, что инаугурация Александра Лукашенко пройдет не позднее, чем в двухмесячный срок.
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