 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБелорусское правительство сложило полномочия

Белорусское правительство сложило полномочия


фото: belta
Правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, сообщает БелТА .

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном сформировано правительство, но могут быть нюансы.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать