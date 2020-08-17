Белорусское правительство сложило полномочия
17 августа, 2020, 11:24
Правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, сообщает БелТА .
Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном сформировано правительство, но могут быть нюансы.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
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