Футбольный клуб с Одесчиній отказался играть в первой лиге

19 августа, 2020, 20:36

Футбольный клуб из Одесской области "Балканы" отказался играть в первой лиге Украины

Об этом сообщает meta-ratings.com.

Финансовое положение футбольного клуба из села Заря не позволяет продолжить выступления во втором украинском дивизионе. Руководство "Балкан" после разговора с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу Б второй лиги.

Прошлый сезон первой лиги "Балканы" завершили на 14 строчке. Старт нового сезона во втором дивизионе запланирован на 4 сентября.

14 августа стало известно, что "Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу.

13 августа при итогам сезона, в украинскую премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".