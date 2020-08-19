Футбольный клуб с Одесчиній отказался играть в первой лиге
19 августа, 2020, 20:36
Футбольный клуб из Одесской области "Балканы" отказался играть в первой лиге Украины
Об этом сообщает meta-ratings.com.
Финансовое положение футбольного клуба из села Заря не позволяет продолжить выступления во втором украинском дивизионе. Руководство "Балкан" после разговора с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу Б второй лиги.
Прошлый сезон первой лиги "Балканы" завершили на 14 строчке. Старт нового сезона во втором дивизионе запланирован на 4 сентября.
- 14 августа стало известно, что "Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу.
- 13 августа при итогам сезона, в украинскую премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".
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