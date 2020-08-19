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Espreso.tvСпортФутбольный клуб с Одесчиній отказался играть в первой лиге

Футбольный клуб с Одесчиній отказался играть в первой лиге


фото: fcbalkans.com.ua
Футбольный клуб из Одесской области "Балканы" отказался играть в первой лиге Украины

Об этом сообщает meta-ratings.com.

Финансовое положение футбольного клуба из села Заря не позволяет продолжить выступления во втором украинском дивизионе. Руководство "Балкан" после разговора с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу Б второй лиги.

Прошлый сезон первой лиги "Балканы" завершили на 14 строчке. Старт нового сезона во втором дивизионе запланирован на 4 сентября.

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